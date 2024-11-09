Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции в отношении РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потерял самообладание после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине подверг критике его за прошлую позицию по отношению к России, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Мартин припомнил ему то, что он будучи главой МИД ФРГ, поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», когда слушал это.

Как пише издание t-online, во время последующего приема президент «полностью утратил самообладание». «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», — Мартин агентству DPA. Он отметил, что Штайнмайер, спросил, доставляет ли Мартину радость дискредитировать политиков.

При этом представитель президента сказала, что Штайнмайер обсудил с писателем речь «с противоположных позиций, но конструктивно.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу Минюста Марко Бушмана, министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер и руководителя Минфина Кристиана Линднера. Все они являются членами Свободной демократической партии (СвДП).