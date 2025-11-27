«Шпалы нужны для топки»: Захарова высмеяла идею Латвии разобрать ж/д пути до РФ
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Правительство Латвии рассматривает вероятность снятия ж/д путей, которые ведут в РФ, чтобы усилить безопасность государства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость в ироничном ключе, сообщает kp.ru.
«Видимо, шпалы нужны им для топки», — пошутила дипломат.
Власти Латвии собираются обсудить вопрос демонтажа ж/д путей с военными. Решение планируют принять до конца года.
Также страна намерена согласовать свою позицию по данному вопросу с соседями — Литвой и Эстонией.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что напряжение на восточной границе республики будет сохраняться еще долго. Государство не будет исключать разные варианты усиления обороны.
