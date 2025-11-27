Латвия планирует демонтировать железную дорогу в Россию

Президент страны Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что до конца 2025 года будет проведен детальный анализ этого проекта, а Рига согласует свою позицию с Литвой и Эстонией.

Ринкевичс подчеркнул, что напряжение на восточной границе сохранится надолго, и демонтаж железной дороги рассматривается как одна из мер усиления безопасности. Окончательное решение будет принято в начале следующего года после обсуждения на уровне глав балтийских государств.

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления обороны, но должны учитывать сроки, масштабы работ и влияние на социально-экономические процессы», — заявил латвийский лидер.

