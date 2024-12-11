Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «очень гордится» выбранным курсом по конфликту на Украине и оказанием помощи киевскому режиму, сообщает РИА Новости .

«Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе — ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации», — заявил он.

По его словам, Германия сохраняет «умный баланс».

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц отправил президенту России Владимиру Путину послание о непоколебимости поддержки Украины. При этом правящие круги страны все еще настроены на дальнейшую конфронтацию с РФ.