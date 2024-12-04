Политолог: правящая элита Германии все еще нацелена на конфронтацию с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил президенту России Владимиру Путину послание о непоколебимости поддержки Украины. При этом правящие круги страны все еще настроены на дальнейшую конфронтацию с РФ, заявил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет», — заявил Шольц.

Аджамян напомнил, что в середине ноября немецкий канцлер провел телефонный разговор с Путиным. Тогда эту беседу раскритиковали не только некоторые политики в самой Германии, но и Владимир Зеленский. Своим последним визитом Шольц решил продемонстрировать, что за спиной Киева не ведутся какие-либо скрытые переговоры с Москвой, и поддержка Украины продолжится вне зависимости от позиции Дональда Трампа после прихода в Белый дом.

«В Германии сейчас разворачивается политический кризис, в связи с чем ожидаются досрочные выборы в феврале следующего года. Шольц в этом плане также хочет показать свою последовательную политику в части поддержки Украины и для внутренней аудитории», — отметил политолог.

Хотя, учитывая проблемы с немецкой экономикой, в том числе из-за сворачивания прежних экономических отношений с Москвой, не факт, что рядовые немцы с большим воодушевлением отнесутся к подобной поддержке Украины, добавил эксперт.

«Говоря о последствиях этого визита в Киев, можно сделать вывод, что правящие круги Германии все еще настроены на дальнейшую конфронтацию с Россией. Повторюсь, Германия уже понесла экономические потери от такой политики. При этом со стороны ФРГ была оказана многомиллиардная поддержка Украины», — заявил специалист.

Поэтому можно резюмировать, что, если нынешние политические элиты останутся у власти в Германии, страна продолжит нести финансовые убытки и демонстрировать неутешительные экономические показатели среди развитых государств, заключил Аджамян.