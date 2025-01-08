Шольц заявил, что ЕС не понимает позицию США по Гренландии и Панамскому каналу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями США по Гренландии и Панамскому каналу, сообщает РИА Новости .

«Неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права», — отметил он.

Также Шольц добавил, что принцип нерушимости границ применим к каждой стране, независимо от ее местоположения.

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.