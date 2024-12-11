Шольц заяил, что Германия поддерживает Украину ради экономической выгоды

Также он выразил уверенность, что после завершения конфликта Украину ждет развитие, схожее с тем, которое наблюдалось в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в Евросоюз.

«Немецкая экономика… получила от них выгоду», — отметил канцлер.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц отправил президенту России Владимиру Путину послание о непоколебимости поддержки Украины.