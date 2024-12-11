Шольц заяил, что Германия поддерживает Украину ради экономической выгоды
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вложения бизнеса Германии, направленные на поддержку Украины принесут выгоду экономике ФРГ, сообщает РИА Новости.
Также он выразил уверенность, что после завершения конфликта Украину ждет развитие, схожее с тем, которое наблюдалось в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в Евросоюз.
«Немецкая экономика… получила от них выгоду», — отметил канцлер.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц отправил президенту России Владимиру Путину послание о непоколебимости поддержки Украины.