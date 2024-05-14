Шольц выразил желание остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет сохранить свою должность главы правительства и после выборов, которые состоятся в 2025 году, сообщает РИА Новости .

В интервью изданию Stern Шольц отметил, что после выборов также хотел бы остаться федеральным канцлером. Он признал, что внутри правящей коалиции есть разногласия, но она точно не распадется в ближайшие месяцы.

Согласно социальным опросам в Германии, которые проводились в апреле, социал-демократическая партия Шольца на втором месте по уровню поддержки (17%). Лидером является оппозиционный блок, за который намерены голосовать 30% избирателей.

Шольц занимает пост канцлера Германии с 2021 года. Его партия сформировала коалицию со «Свободной демократической партией» и «Зелеными».

Ранее Шольц высказался о ситуации на Украине. По его словам, украинский конфликт будет длиться дольше, чем хотелось бы Евросоюзу.