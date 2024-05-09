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Шольц: конфликт на Украине будет дольше, чем хотелось бы Евросоюзу

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что украинский конфликт может серьезно затянуться, сообщает РИА Новости.

В издании Tagesschau Шольц отметил, что на текущий момент «все понятно».

«Мы должны быть готовы к тому, что этот конфликт продлится дольше, чем нам бы хотелось». Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Также канцлер добавил, что страны Европы должны поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Шольц заявил о договоренности стран ЕС использовать 90% доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины. Сумма, о которой вел речь канцлер, может достичь нескольких миллиардов евро в год.