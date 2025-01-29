Шольц раскритиковал идею о переселении жителей сектора Газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемой идею о переселении жителей сектора Газа в арабские страны, сообщает ТАСС .

«Я говорю совершенно ясно, что любые планы переселения… идея, что жители сектора Газа будут изгнаны в Египет или Иорданию, неприемлема», — отметил он.

Канцлер ФРГ поддержал урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе создания двух государств.

Палестинцы стали возвращаться в свои дома на севере сектора Газа в рамках сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Еврейское государство разрешило людям вернуться в обмен на обещание группировки освободить заложников-израильтян.