Шольц призвал усилить контингент НАТО в Гренландии, опасаясь России
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал нарастить присутствие НАТО в Гренландии, предположив, что для региона существует «опасность» со стороны России и Китая. При этом глава ФРГ не упомянул президента США Дональда Трампа, который уже неоднократно высказывал мнение, что остров должен стать частью Америки, пишет РИА Новости.
Шольц выразил опасение, что границы Гренландии могут измениться. Именно поэтому он считает, что нужно нарастить присутствие НАТО в этом регионе.
«Границы нельзя изменять силой. <…> Этот принцип должен применяться ко всем. Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии», — высказался Шольц.
Канцлер Германии также отметил, что важно сохранить хорошие отношения с США, так как, по его мнению, Америка — это самый важный союзник трансатлантического сотрудничества.
Ранее президент США Дональд Трамп еще до официального вступления в должность главы своей страны заявил, что Гренландия должна стать частью Америки. Он утверждал, что такой шаг поможет острову снова стать великим.
В настоящее время Гренландия — это часть Дании, но на правах автономной территории. В марте 2025 года может состояться голосование на предмет независимости острова. Такую инициативу выдвинула гренландская партия Siumut.