Шольц призвал усилить контингент НАТО в Гренландии, опасаясь России

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал нарастить присутствие НАТО в Гренландии, предположив, что для региона существует «опасность» со стороны России и Китая. При этом глава ФРГ не упомянул президента США Дональда Трампа, который уже неоднократно высказывал мнение, что остров должен стать частью Америки, пишет РИА Новости .

Шольц выразил опасение, что границы Гренландии могут измениться. Именно поэтому он считает, что нужно нарастить присутствие НАТО в этом регионе.

«Границы нельзя изменять силой. <…> Этот принцип должен применяться ко всем. Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии», — высказался Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что важно сохранить хорошие отношения с США, так как, по его мнению, Америка — это самый важный союзник трансатлантического сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп еще до официального вступления в должность главы своей страны заявил, что Гренландия должна стать частью Америки. Он утверждал, что такой шаг поможет острову снова стать великим.

В настоящее время Гренландия — это часть Дании, но на правах автономной территории. В марте 2025 года может состояться голосование на предмет независимости острова. Такую инициативу выдвинула гренландская партия Siumut.