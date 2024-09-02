Шольц призвал не пускать «Альтернативу для Германии» в местные правительства

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что оппозиционную партию «Альтернатива для Германия» нельзя пускать в региональные правительства, сообщает РИА Новости .

На выборах в федеральных землях Тюрингия и Саксония партия заняла первое и второе место соответственно. Шольц назвал результаты голосования «горькими».

«Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов», — заявил Шольц.

Рейтинг «Альтернативы для Германии» стал резко расти в 2023 году и достиг отметки в 23%. Многие эксперты объяснили это ростом недовольства граждан из-за экономического кризиса, связанного с подорожанием энергоносителей. Более того, отдельных членов партии стали подозревать в связях с РФ и Китаем.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему немцы не хотят видеть канцлером Олафа Шольца. По его словам, народ не хочет потерять свою страну.