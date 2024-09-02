«Немцы не хотят потерять страну»: Володин объяснил провал Шольца на выборах
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему немцы не хотят видеть канцлером Олафа Шольца. По его словам, народ не хочет потерять свою страну.
Володин напомнил, что на выборах в Тюрингии и Саксонии партия Шольца потерпела поражение, заняв 5 и 4 место, при этом едва перешла порог в 5% голосов. В разы большей популярностью у немцев пользуются партии оппозиции — «Альтернатива для Германии», Христианско-демократический союз, а также новая партия «Союз Сары Вагенкнехт». Такая же ситуация сложилась в других регионах ФРГ.
По словам Володина, народ понял, что Шольц не ставит в приоритет развитие страны, пока ее экономика находится в глубоком кризисе. Предприятия ФРГ массово уходят на американский рынок, а отказ от дешевых российских ресурсов привел к потере конкурентоспособности.
«Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор. Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Также политик добавил, что не представляет, как правительство Шольца будет управлять страной еще один год, учитывая результаты выборов. А они показали, что граждане не хотят потерять Германию.
Ранее депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн заявил, что решение Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и собственной партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом и актом угрозы против России.