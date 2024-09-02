Володин: немцы сказали Шольцу «уходи», потому что не хотят потерять свою страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему немцы не хотят видеть канцлером Олафа Шольца. По его словам, народ не хочет потерять свою страну.

Володин напомнил, что на выборах в Тюрингии и Саксонии партия Шольца потерпела поражение, заняв 5 и 4 место, при этом едва перешла порог в 5% голосов. В разы большей популярностью у немцев пользуются партии оппозиции — «Альтернатива для Германии», Христианско-демократический союз, а также новая партия «Союз Сары Вагенкнехт». Такая же ситуация сложилась в других регионах ФРГ.

По словам Володина, народ понял, что Шольц не ставит в приоритет развитие страны, пока ее экономика находится в глубоком кризисе. Предприятия ФРГ массово уходят на американский рынок, а отказ от дешевых российских ресурсов привел к потере конкурентоспособности.

«Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор. Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Также политик добавил, что не представляет, как правительство Шольца будет управлять страной еще один год, учитывая результаты выборов. А они показали, что граждане не хотят потерять Германию.

Ранее депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн заявил, что решение Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и собственной партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом и актом угрозы против России.