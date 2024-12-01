Шольц предупредил об опасности ультиматумов России
Шольц: нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии
Германия не должна рисковать своей безопасностью, выдвигая ультиматумы России, заявил канцлер Олаф Шольц, его слова цитирует РИА Новости.
Шольц на предвыборном митинге привел слова своего оппонента Фридриха Мерца, который является сторонником отправки Украине дальнобойных ракет.
" Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии», — заявил политик.
Действующий глава немецкого правительства призвал и дальше снабжать Киев оружием и деньгами, но исключить прямое участие Берлина в конфликте с Москвой.
Ранее Шольц инициировал телефонный звонок президенту России Владимиру Путину.