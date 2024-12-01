Шольц предупредил об опасности ультиматумов России

Шольц: нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии

Германия не должна рисковать своей безопасностью, выдвигая ультиматумы России, заявил канцлер Олаф Шольц, его слова цитирует РИА Новости .

Шольц на предвыборном митинге привел слова своего оппонента Фридриха Мерца, который является сторонником отправки Украине дальнобойных ракет.

" Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии», — заявил политик.

Действующий глава немецкого правительства призвал и дальше снабжать Киев оружием и деньгами, но исключить прямое участие Берлина в конфликте с Москвой.

Ранее Шольц инициировал телефонный звонок президенту России Владимиру Путину.