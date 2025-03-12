Шольц поддержал прекращение огня на Украине на месяц

Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покинет должность, высказался за идею о завершении огня на Украине на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости .

Шольц считает, что это важный и правильный шаг.

По мнению канцлера ФРГ, такое действие может привести к миру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова подписать перемирие на 30 дней, которое предложили в США. Также он отметил, что после этого нужно будет сформировать пошаговый план завершения конфликта.