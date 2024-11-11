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Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал словам американского бизнесмена Илона Маска, который назвал его глупцом. По этому поводу он высказался иронично, сообщает РИА Новости .

«Это делает мне честь», — заявил Шольц на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Он подчеркнул, что интернет-концерны не имеют никакого отношения к государственным органам. Именно поэтому канцлер не принимает всерьез слова Маска.

Ранее американский предприниматель высказался по поводу развала коалиционного правительства Германии. Из-за этого он назвал Шольца глупцом.