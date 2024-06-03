Шольц не видит обострения на Украине после применения немецкого оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц поручился за отсутствие эскалации на Украине после применения ВСУ немецкого оружия против России, пишет «Известия» .

«Это не будет способствовать эскалации. Речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern, на которое ссылается издание.

Канцлер заявил, что решение было «тщательно принято вместе с друзьями и немецкими союзниками» и было политически выверено.

Ранее власти ФРГ разрешили Киеву атаковать военные объекты на территории России немецким оружием и этим вызвали вызвали политическую дискуссию в стране.