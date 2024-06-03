Шольц не видит обострения на Украине после применения немецкого оружия
Канцлер Германии поручился за отсутствие эскалации на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц поручился за отсутствие эскалации на Украине после применения ВСУ немецкого оружия против России, пишет «Известия».
«Это не будет способствовать эскалации. Речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern, на которое ссылается издание.
Канцлер заявил, что решение было «тщательно принято вместе с друзьями и немецкими союзниками» и было политически выверено.
Ранее власти ФРГ разрешили Киеву атаковать военные объекты на территории России немецким оружием и этим вызвали вызвали политическую дискуссию в стране.