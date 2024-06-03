Шольца призвали пояснить свое разрешение бить по РФ немецким оружием

Председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт посоветовала канцлеру ФРГ Олафу Шольцу выступить с правительственным заявлением. По ее мнению, политик должен объяснить, почему он решил обнулить действующий ранее запрет на нанесение Украиной ударов по России немецким оружием, сообщает RT со ссылкой на газету Handelsblatt.

По словам Вагенкнехт, ранее Шольц сам предостерегал сограждан, что атаки на Россию с использованием вооружений немцев чреваты «войной для нашей страны».

«Он должен объяснить общественности, почему вдруг перестанет быть проблемой, если Украина нападет на российскую территорию, используя немецкое оружие», — говорила Вагенкнехт в интервью газетам Funke Mediengruppe.

Несколько дней назад правительство ФРГ объявило, что канцлер Шольц разрешил Украине атаковать военные объекты на территории России оружием, переданным от немцев. Кроме того, США также дали добро на ограниченное применение ВСУ оружия американского производства для ударов по армейской инфраструктуре внутри РФ.