Шольц назвал неуместными и преждевременными заявления о миротворцах на Украине

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RND: Шольц считает преждевременными разговоры о миротворцах на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает неуместными и преждевременными разговоры о миротворцах на Украине. Об этом политик рассказал в интервью RND, сообщает РИА Новости .

Шольц добавил, что в первую очередь нельзя принимать решения без участия украинцев. К тому же сначала необходимо завершить конфликт и начать переговоры.

«Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности для Украины», — добавил канцлер ФРГ.

Ранее Telegraph сообщал, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку миротворческих сил на Украину после возможного окончания конфликта.