Шольц и Макрон обсудят укрепление европейской противовоздушной обороны

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече планируют обсудить усиление сотрудничества по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Европы. На это неделе Париж и Берлин обнародуют план действий, сообщает РБК .

Как пишет агентство Bloomberg, европейские лидеры могут согласовать создание еще одной системы ПВО. Она станет дополнением к краткосрочной инициативе «Небесный щит» (ESSI), в которую входят израильские ракеты Arrow 3, американские Patriot и немецкая система IRIS-T.

В статье отметили, что еще одним вариантом укрепления ПВО может стать присоединение Франции и Германии к аналогичному проекту Греции и Польши, который поддержала Европейская комиссия. Либо Париж подчеркнет сдерживающую роль французских ядерных сил в ЕС и проработает вопрос о дополнительных возможностях для нанесения дальнего удара.

Из материала следует, что в настоящее время детали потенциального сотрудничества Парижа и Берлина неизвестны, однако Макрон и Шольц считают важным продемонстрировать европейское единство перед июльским саммитом НАТО в Соединенных Штатах.

Ранее в американском Госдепе заявили, что НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Запад заинтересован не в переговорах, а в помощи Киеву для стабилизации ситуации на поле боя.