Шольц хочет переизбираться на пост канцлера ФРГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет вновь баллотироваться в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц на недавней пресс-конференции объявил о своих планах вновь баллотироваться на занимаемый пост в 2025 году, сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Bild.

Шольц отметил сплоченность Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую он возглавляет. Канцлер подчеркнул, что его политсила нацелена на успех на предстоящих федеральных выборах.

«И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», — заявил Шольц.

Ранее Казахстан объявил об увеличении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Объемы нарастят до 1,2 мле тонн в 2025 году. Годом ранее этот показатель составлял 993 тыс. тонн.