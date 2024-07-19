Казахстан нарастит поставки нефти в Германию

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Казахстан наращивает поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба»

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге заявил о договоренности касательно увеличения поставок казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Объемы нарастят до 1,2 млн тонн в 2025 году, пишет «Бриф24» .

Саткалиев отметил, что ежегодный объем транзита «черного золота» по «Дружбе» составляет порядка 10 млн тонн. Из них 1,2 млн тонн Казахстан планирует прокачивать в направлении ФРГ, чтобы топливо поступало на нефтеперерабатывающие заводы.

В 2024 году оператор «Казтрансойл» планирует отгрузить до 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» для поставки в Германию.

В 2023 году этот показатель составил 993 тыс. тонн.