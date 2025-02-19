Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу делегаций России и США в Эр-Рияде, выразил беспокойство по поводу роли Европы в мирном разрешении конфликта на Украине, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Tagesschau.

Шольц подчеркнул, что Евросоюз, так же как и Соединенные Штаты, должен внести свой вклад в достижение мира, «если он, наконец, будет достигнут».

Он добавил, что никакие решения не должны приниматься без участия Украины, которая должна сама определить условия для прекращения боевых действий.

Ранее в Киеве выразили недовольство результатами переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Украину не пригласили на них. Эта ситуация разозлила президента США. Дональд Трамп отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского было достаточно времени для урегулирования конфликта, но он не использовал свои возможности. По мнению американского лидера, даже посредственный переговорщик мог бы много лет назад нормализовать отношения между Украиной и Россией.