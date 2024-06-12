Шок и гнев: соратники Макрона о решении распустить Нацсобрание Франции
Однопартийцы Макрона выступили против роспуска французского парламента
Однопартийцы президента Франции Эммануэля Макрона резко выступили против роспуска Национального собрания страны, пишет газета «Известия».
Недовольство и хаос возникли в правящей партии Макрона «Ренессанс», указывает издание Bloomberg.
В окружении лидера страны «отреагировали с яростью», и «были пессимистичны», — отмечается в статье.
«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев», — сказал депутат партии «Ренессанс» Кристоф Марион.
Глава государства объявил о роспуске Нацсобрания по итогам предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.