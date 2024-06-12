Шок и гнев: соратники Макрона о решении распустить Нацсобрание Франции

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Недовольство и хаос возникли в правящей партии Макрона «Ренессанс», указывает издание Bloomberg.

В окружении лидера страны «отреагировали с яростью», и «были пессимистичны», — отмечается в статье.

«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев», — сказал депутат партии «Ренессанс» Кристоф Марион.

Глава государства объявил о роспуске Нацсобрания по итогам предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.