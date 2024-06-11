Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за успеха правых на выборах

Французский лидер Эммануэль Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки с поста из-за назначения выборов в Нацсобрание, сообщает РИА Новости .

Как отмечает радиостанция Europe 1, президент не исключает возможность отставки, рассматривая все варианты будущего. По данным источника, Макрон готов пожертвовать окончанием своего срока на посту.

Такой вариант событий французский лидер обсуждал с человеком из окружения в последние недели. Эта версия не является предпочтительной, но может послужить для драматизации перед будущими выборами.

Кроме того, СМИ пишет, что Макрон может согласиться и на коллективное правление с правой партией «Национальное объединение» при их победе на выборах в парламент, чтобы дать объединению провалиться до следующих выборов президента, которые пройдут в 2027 году.

После объявления на прошлой неделе предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, по которым «Национальное объединение» более чем вдвое обогнало коалицию сторонников Макрона, глава государства объявил о роспуске Нацсобрания. Также в стране проведут внеочередные парламентские выборы. Они пройдут в два тура, назначенные на 30 июня и 7 июля.