Шойгу: риски столкновения ядерных держав возрастают

Секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что между крупными государствами обостряется соперничество на геополитической арене. Все это приводит к росту риска столкновения ядерных держав, сообщает ТАСС .

Шойгу считает, что западные страны развили против РФ и Беларуси «идеологическую и ценностную агрессию». Для дестабилизации ситуации они используют не только экономические санкции, но и пытаются расшатать внутриполитическую жизнь государств.

«Не прекращаются попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, такое поведение Запада влияет не только на Россию и Белоруссию, но и на все мировые государства. При этом международные структуры обесцениваются и становятся политическими инструментами.

Ранее Шойгу подчеркнул, что ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. По его словам, это следует из обновленной ядерной доктрины Москвы.