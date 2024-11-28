Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят также Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. По его словам, это следует из обновленной ядерной доктрины Москвы, сообщает РИА Новости .

Такое заявление Шойгу сделал в кулуарах совместного заседания Совета глава Минобороны, МИД и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане. Он также отметил, что ядерная доктрина РФ «ясная, понятная, прозрачная».

«Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего», — сказал секретарь СБ.

Российский президент Владимир Путин 19 ноября указом обновил ядерную доктрину страны. В документе говорится, что применение ядерного оружия — это крайняя мера защиты суверенитета РФ. Также в доктрине расширена категория стран и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.