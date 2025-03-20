Шойгу: РФ серьезно воспринимает слова Макрона о ядерном оружии в ЕС

РФ серьезно воспринимает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о распространении ядерного оружия этой страны по государствам ЕС. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС .

Многие эксперты считают, что слова о распространении «ядерного зонтика» Франции на ЕС — только лишь попытка Парижа показать собственную значимость. Тем не менее, в России воспринимают заявления Макрона серьезно.

Даже только лишь факт бряцания оружием со стороны руководителя крупной ядерной страны угрожает миру. При этом Франция участвует в ДСНВ.

Ранее Макрон заявил, что на границе с Германией разместят истребители с ядерными боеголовками.