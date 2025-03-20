Шойгу: РФ пригласит США в Москву в мае на встречу по безопасности

В мае в Москве пройдет международная встреча по безопасности, куда приглашены в том числе США, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости .

В этом году мероприятие состоится 27-29 мая. Оно пройдет под эгидой Совбеза. Данная международная встреча проводится с 2010 года.

Участвуют в мероприятии высокие представители, курирующие вопросы безопасности. Ожидается, что в этом году на встречу прибудут представители более 100 государств.

В том числе на мероприятие пригласили и США.

Ранее Шойгу назвал трудности при возможных переговорах с Киевом. По его словам, встрече делегаций двух стран мешает конституция Украины.