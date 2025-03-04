Шмыгаль: Украина производит только треть необходимого ей вооружения
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На Украине низкие объемы производства необходимого ей вооружения. Они покрывают только около трети потребностей страны, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.
Он выступил на пресс-конференции, которая состоялась на фоне новостей о приостановке военной помощи из США.
По словам Шмыгаля, Украина производит только треть необходимого ей вооружения. Премьер-министр заявил о поставленной цели — увеличить объемы производства до 50%.
«Наша цель — 50%, не меньше», — сказал Шмыгаль.
Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине. Это было сделано по указу президента США Дональда Трампа.