Шмыгаль: Киев принял решения, необходимые для сделки с США по ископаемым

Украина приняла окончательные решения, необходимые для подписания сделки по редкоземельным металлам с США, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, Инвестиционный фонд создадут на паритетной основе, где обе стороны будут иметь равное право голоса. Он также добавил, что новых долговых обязательств соглашение не предусматривает.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.