Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке состоится 15 июня

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США должен пройти в столице Омана 15 июня, сообщает РИА Новости .

«С учетом состоявшихся консультаций следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в Маскате в воскресенье», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп категорически отверг сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность разрешить Ирану ограниченное обогащение урана.

Ситуация вокруг потенциального соглашения с Ираном остается напряженной. В то время как Трамп настаивает на полном запрете обогащения урана, Тегеран продолжает наращивать свои ядерные возможности, что вызывает озабоченность у международного сообщества.