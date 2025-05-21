CNN: Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана

США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана, сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Новые разведданные свидетельствуют о том, что Израиль готовит возможный удар по иранским ядерным объектам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой удар был бы «дерзким разрывом» отношений с президентом США. Как сообщает телеканал, удар может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке

В случае, если Соединенные Штаты сделают санкции более мягкими, власти Ирана обещают вернуться к тому уровню обогащения урана, который был в рамках ядерной сделки 2015 года.