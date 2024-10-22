Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предрек конец существования Украины после предложения Франции, сообщает РИА Новости .

Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения военных действий и подписания мирного договора на территории Украины необходимо будет разместить силы неядерного сдерживания. Они якобы послужат «отражению новых угроз со стороны России».

Шеремет считает, что и озвученный президентом Украины «план победы», и связанные с ним подобные высказывания западных министров, являются подтверждением того, что Киев и его партнеры бессильны в противостоянии с Россией. Более того, предложение, которое сделал Лекорню, «станет финалом для украинской государственности», заявил депутат.

Шеремет отметил, что Зеленский не легитимен, так как срок его полномочий давно истек. А Запад «продемонстрировал двойные стандарты», закрыв глаза на нежелание президента Украины проводить выборы.