Шеремет: предложение Франции приведет к концу существования Украины
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предрек конец существования Украины после предложения Франции, сообщает РИА Новости.
Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения военных действий и подписания мирного договора на территории Украины необходимо будет разместить силы неядерного сдерживания. Они якобы послужат «отражению новых угроз со стороны России».
Шеремет считает, что и озвученный президентом Украины «план победы», и связанные с ним подобные высказывания западных министров, являются подтверждением того, что Киев и его партнеры бессильны в противостоянии с Россией. Более того, предложение, которое сделал Лекорню, «станет финалом для украинской государственности», заявил депутат.
Шеремет отметил, что Зеленский не легитимен, так как срок его полномочий давно истек. А Запад «продемонстрировал двойные стандарты», закрыв глаза на нежелание президента Украины проводить выборы.