Министр обороны Франции призвал к неядерному сдерживанию России на Украине

Лекорню: пришло время задуматься о неядерном сдерживании Москвы на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает своевременным начать работу по неядерному сдерживанию России на территории Украины, сообщает RT .

Глава французского Минобороны назвал «план победы» Владимира Зеленского основой для политического разрешения конфликта на Украине.

Это — повод к размышлению о будущем после прекращения военных действий, отметил он.

«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины для отражения новых угроз со стороны России — это вопрос, которым уже нужно заняться», — подчеркнул руководитель ведомства.

Лекорню выразил убеждение, что однажды Киев вернется к диалогу с Москвой.

Ранее министр указал, что Париж не против вступления Украины в НАТО, но многое зависит от позиции Вашингтона.