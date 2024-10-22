Министр обороны Франции призвал к неядерному сдерживанию России на Украине
Лекорню: пришло время задуматься о неядерном сдерживании Москвы на Украине
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает своевременным начать работу по неядерному сдерживанию России на территории Украины, сообщает RT.
Глава французского Минобороны назвал «план победы» Владимира Зеленского основой для политического разрешения конфликта на Украине.
Это — повод к размышлению о будущем после прекращения военных действий, отметил он.
«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины для отражения новых угроз со стороны России — это вопрос, которым уже нужно заняться», — подчеркнул руководитель ведомства.
Лекорню выразил убеждение, что однажды Киев вернется к диалогу с Москвой.
Ранее министр указал, что Париж не против вступления Украины в НАТО, но многое зависит от позиции Вашингтона.