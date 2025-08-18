«Схема Макрона»: президент Франции допустил признание Киевом потери территорий

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналистам заявил, что Украина в рамках перемирия или мирного договора может признать утрату территорий. Это не будет противоречить международному праву, но станет «огромной уступкой» с ее стороны, сообщает «Царьград» .

Кроме того, Макрон намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом предоставление гарантий безопасности Украине. По его словам, «коалиция желающих» стремится определить формат украинской армии для создания более «справедливого» мира. На Украину могут перебросить европейских военных.

«Несколько государств готовы это сделать: начиная от подготовки и логистики и вплоть до присутствия в небоевых зонах», — сказал французский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не принял призыв Трампа больше не претендовать на Крым. Он подчеркнул, что Украине «не следовало отказываться» от него еще в 2014 году.