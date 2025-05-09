Шейнбаум потребовала отменить переименование Мексиканского залива в «Американский»

Мексика подала официальный иск против Google после того, как компания изменила название Мексиканского залива на «Залив Америки» в сервисе Google Maps для пользователей из США, пишут «Ведомости» .

Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. «Иск уже подан», — подтвердила она на пресс-конференции.

Конфликт разгорелся после того, как Google выполнила распоряжение экс-президента США Дональда Трампа, который в январе 2017 года, в первые часы после инаугурации, подписал указ о переименовании залива в рамках ряда административных решений. Однако, как подчеркивает Шейнбаум, этот указ касается только части континентального шельфа США, а не всего водоема. «Правительство США не имеет полномочий переименовывать весь залив», — заявила она.

Сейчас пользователи Google Maps в США видят название «Американский залив», в Мексике — традиционное «Мексиканский залив», а в остальных странах отображаются оба варианта. Мексиканские власти настаивают на отмене изменений, утверждая, что они противоречат международным нормам и историческому контексту.