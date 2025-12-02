На данный момент существует «как никогда» высокий шанс положить конец конфликту с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом украинский лидер сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином, пишет РБК .

По словам Зеленского, актуальный проект мирного плана по Украине состоит из 20 пунктов, над которыми велась активная работа в рамках недавних переговоров в Женеве и Флориде. Вместе с тем он признал, что «некоторые» детали документа нуждаются в «проработке».

На днях президент России Владимир Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, а вместо них имелись наборы вопросов для обсуждения. Несмотря на это, российский лидер отмечал, что Москва в целом согласна с тем, что изложенные в указанном документе пункты могут быть положены в основу будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Тем временем в Европе предрекли «некрасивую» сделку по Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.