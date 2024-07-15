SHAMAN прокомментировал блокировку в Youtube
Исполнитель SHAMAN пообещал ответить Youtube за блокировку аккаунта
Российский исполнитель SHAMAN пообещал ответить YouTube за блокировку своего аккаунта, пишет газета «Известия».
Ранее хостинг заблокировал канал российского автора исполнителя.
«Песни как писались, так они и пишутся, как я жил, так буду жить и дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил музыкант на открытии фестиваля VK в Москве.
Ранее сообщалось о якобы намерении российских властей полностью заблокировать видеохостинг YouTube осенью 2024 года