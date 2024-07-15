SHAMAN прокомментировал блокировку в Youtube

Ранее хостинг заблокировал канал российского автора исполнителя.

«Песни как писались, так они и пишутся, как я жил, так буду жить и дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — заявил музыкант на открытии фестиваля VK в Москве.

Ранее сообщалось о якобы намерении российских властей полностью заблокировать видеохостинг YouTube осенью 2024 года