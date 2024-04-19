Серия взрывов произошла в украинском Павлограде
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Павлограде Днепропетровской области, пишет РИА Новости.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом регионе, а также еще в четырех регионах страны объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно о массированной атаке ВСУ на Белгород. ПВО отражало массированный обстрел. Также была объявлена опасность ударов БПЛА. По состоянию на 00:50 по Москве, тревога в регионе была отменена. За вечер 18 апреля ее объявляли сразу несколько раз.