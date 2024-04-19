«РВ»: ПВО отражает массированную атаку ВСУ на Белгород

Вероятно, ВСУ вновь пытаются ударить по городу из РСЗО, как это произошло 17 апреля. ПВО сбила над Белгородом 14 ракет Vampire

Власти региона третий раз за вечер предупредили жителей об опасности ракетной атаки и ударов БПЛА. Губернатор Вячеслав Гладков призвал граждан укрыться в безопасном месте.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении.