Сергей Шойгу рассказал о главной задаче на новой должности

Фото - © Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании в Кремле/РИА Новости, Вячеслав Прокофьев

сегодня в 09:49

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, какая главная задача стоит перед ним на новой должности. В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что это по-прежнему СВО.

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника» Сергей Шойгу секретарь Совбеза РФ

По словам Шойгу, на всех направлениях СВО идет наступление, есть все необходимые резервы по людям и технике для дальнейшего его проведения.

Шойгу добавил, что наступление идет «довольно неплохо».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. По его словам, новая должность — это высокий государственный пост с широким объемом задач и в прямом контакте с президентом страны Владимиром Путиным.