Песков о назначении Шойгу: это высокий госпост с широким объемом задач

Он сказал, что новая должность — это высокий государственный пост с широким объемом задач и в прямом контакте с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле нет опасений, что кадровые перестановки, произошедшие в министерстве обороны, могут внести дезорганизацию в действия войск.

Ранее Сергей Шойгу, возглавлявший российское оборонное ведомство с 2012 года, президентским указом был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Кандидатом на должность министра обороны стал Андрей Белоусов.