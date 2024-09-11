Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

«10 сентября открылась 79-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что также Лавров примет участие в мероприятиях по линии БРИКС, G20, Группы друзей в защиту Устава ООН и целом ряде встреч, в том числе с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Захарова добавила, что сессия Генассамблеи ООН пройдет на фоне нарастания глобальной напряженности.

Ранее офпред МИД РФ прокомментировала дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По словам Захаровой, произошедшее — шоу, где спикеры не отвечают за свои слова.