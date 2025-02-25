Серьезный сигнал для РФ: в Германию могут зайти французские ядерные силы

По информации газеты The Daily Telegraph, Франция намерена разместить в Германии несущие ядерные припасы самолеты. Это произойдет в том случае, если США выведут свои войска из Европы, сообщает ТАСС .

В материале указано, что подобное решение Франции может стать «серьезным сигналом» для России. Более того, осуществить этот шаг и разместить самолеты в Германии не составит никакого труда. Примеру немцев может последовать и Великобритания.

Журналисты также напомнили, что кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступает за достижение независимости европейских стран от Америки. Для обороны он призвал Францию и Британию расширить ядерный потенциал.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет высказался о передаче ядерного оружия Киеву. Глава Пентагона подчеркнул, что это решение — за президентом Штатов Дональдом Трампом.