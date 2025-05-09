«Сербы и словаки — братья навеки»: Вучич и Фицо сняли видео на фоне Кремля

Сербский президент в своих соцсетях опубликовал видео, на котором он пожимает руку Фицо.

«Сербы и словаки — братья навеки!», — отметил он.

Вучич выразил признательность Фицо за «силу и стойкость».

«Мы выдержим, Сербия и Словакия победят», — подчеркнул президент Сербии.

Ранее Вучич неоднократно заявлял, что принял приглашение президента России Владимира Путина и приедет на празднование Победы в Москву. Сербскому президенту в дороге пришлось менять маршрут, так как Литва и Латвия закрыли для него воздушное пространство.

Также команда самолета приняла решение экстренно приземлиться в Баку из соображений безопасности. Через какое-то время воздушное судно снова поднялось в небо, и в итоге Вучич добрался до Москвы.