«Сербы и словаки — братья навеки»: Вучич и Фицо сняли видео на фоне Кремля
Президент Сербии Александр Вучич с премьер-министром Словакии Робертом Фицо записали видео на фоне московского Кремля, сообщает «Российская газета».
Сербский президент в своих соцсетях опубликовал видео, на котором он пожимает руку Фицо.
«Сербы и словаки — братья навеки!», — отметил он.
Вучич выразил признательность Фицо за «силу и стойкость».
«Мы выдержим, Сербия и Словакия победят», — подчеркнул президент Сербии.
Ранее Вучич неоднократно заявлял, что принял приглашение президента России Владимира Путина и приедет на празднование Победы в Москву. Сербскому президенту в дороге пришлось менять маршрут, так как Литва и Латвия закрыли для него воздушное пространство.
Также команда самолета приняла решение экстренно приземлиться в Баку из соображений безопасности. Через какое-то время воздушное судно снова поднялось в небо, и в итоге Вучич добрался до Москвы.