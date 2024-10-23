Сербия захотела вступить в БРИКС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал о надеждах Белграда стать одним из членов БРИКС. По его словам, само объединение предлагает своим участникам ощутимую свободу, сообщает РИА Новости .

Вулин добавил, что БРИКС не требует от своих представителей присоединяться к санкционным режимам или менять политический строй. По его словам, «в БРИКС мы чувствуем себя среди друзей».

«Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии», — сказал Вулин на полях саммита БРИКС в Казани.

По словам члена сербского правительства, БРИКС становится реальной и надежной альтернативой Евросоюза. У Белграда, как считает Вулин, в Европейском союзе будущего быть не может.