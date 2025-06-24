Сербия сделает «белые», «черные» и «серые» списки для продажи своего оружия

Сербия сформирует «белые», «черные» и «серые» списки для экспорта собственного вооружения. Такой шаг заставит понервничать тех жителей, которые обвиняли руководство государства в поставках, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает РБК .

Сербский лидер готов и вовсе перестать экспортировать вооружение. Однако и денег у страны тогда будет меньше.

«Вы увидите, что те же самые люди, которые вчера ругали меня за экспорт, теперь скажут, что Вучич виноват, потому что нет зарплаты», — сказал президент.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Белград секретно продает Украине вооружение. Предприятия ВПК Сербии передают ВСУ военную продукцию с использованием секретных схем.