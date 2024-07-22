Сербия объяснила благими целями обрыв связи со стороны Путина

Вучич: Путин не выходит на связь, потому что не хочет ставить Сербию под угрозу

Президент Сербии Александр Вучич предположил, почему его российский коллега Владимир Путин давно не выходил с ним на телефонные переговоры. По мнению сербского лидера, Путин не выходит на связь, чтобы не усиливать давление мирового сообщества на Белград, сообщает Life.ru со ссылкой на эфир TV Pink с участием Вучича.

Вместе с тем глава Сербии подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным мог бы пройти в любое время — по запросу одной из сторон.

«Он (Путин — ред.) учитывает позицию Сербии. С этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор», — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, он не общался с Путиным 2,5 года.

Между тем Вучич также утверждает, что Запад уже готовится к конфликту с Россией, хотя пока и не готов вести прямые боевые действия.