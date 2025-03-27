Сербия нашла решение против «нацистской своры из Брюсселя»

В Сербии предлагают заключить союзы с Венгрией и Словакией

В Сербии предлагают заключить союзы с Венгрией и Словакией в ответ на соглашение о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово, сообщает газета «Известия» .

«Сербия тоже будет создавать союзы с государствами, которые сегодня не подчиняются этой нацистской своре из Евросоюза и Брюсселя», — отметил в беседе с изданиемпредседатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Парламентарий отметил, что Белград уже проводит переговоры с Будапештом о возможном союзном договоре.

Ранее власти Албании, Хорватии и Косово заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В Косово также заявили о стремлении самопровозглашенной республики войти с состав НАТО.